Трасса на юге страны затоплена из-за сильных дождей

Трассу на юге страны затопило сегодня днем из-за проливных дождей, передает moldpres. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, это трасса М3, которая соединяется с трассой R34 на участке между городом Вулканешты и селом Слобозия Маре Кагульского района.
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