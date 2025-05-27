Трасса на юге страны затоплена из-за сильных дождей

Трассу на юге страны затопило сегодня днем из-за проливных дождей, передает moldpres. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, это трасса М3, которая соединяется с трассой R34 на участке между городом Вулканешты и селом Слобозия Маре Кагульского района.