В России может стать больше иностранных агентов: кому присвоят статус?

В России может стать больше иностранных агентов. Такой статус присваивать тем, кто содействует «исполнению решений иностранных организаций», куда наша страна не входит, при том условии, что эти решения могут повлиять на безопасность РФ.
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