В выставленном на торги Камергерском переулке Омска продают цветочный бизнес. Магазин находится в арендуемом помещении.
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В выставленном на торги Камергерском переулке Омска продают цветочный бизнес. Магазин находится в арендуемом помещении.