Минобороны РФ: силы ПВО в течение ночи сбили 28 БПЛА киевского режима

Двадцать восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации в течение ночи, сообщает министерство обороны России 24 марта в своем Telegram-канале.
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