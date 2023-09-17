Военное обозрение

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Администрация Белого дома отменила выступление Зеленского перед конгрессменами в ходе визита в Вашингтон

Администрация Белого дома отменила выступление Зеленского перед конгрессменами в ходе визита в Вашингтон

Главу киевского режима ожидают в Вашингтоне, но выступить перед Конгрессом на этот раз не дадут. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме, пожелавшие остаться анонимными.

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