Администрация Белого дома отменила выступление Зеленского перед конгрессменами в ходе визита в Вашингтон

Главу киевского режима ожидают в Вашингтоне, но выступить перед Конгрессом на этот раз не дадут. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме, пожелавшие остаться анонимными.
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