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Тяжелые бои в Курской области! Линия фронта без изменений: ад в Погребках, уничтожены колонны ВСУ

Тяжелые бои в Курской области! Линия фронта без изменений: ад в Погребках, уничтожены колонны ВСУ

- За последние сутки российские войска нанесли удары по колонне ВСУ в районе Юнаковки. Удары барражирующими боеприпасами и ракетами пришлись по скоплениям резервов противника, готовившимся к переброске на позиции.

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