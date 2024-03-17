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Парламентская газета

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В Общественной палате заявили, что явка на выборах стремится к рекорду

В Общественной палате заявили, что явка на выборах стремится к рекорду

Явка на выборах Президента России стремится к рекорду. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил во время пресс-брифинга сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

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