В Общественной палате заявили, что явка на выборах стремится к рекорду

Явка на выборах Президента России стремится к рекорду. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил во время пресс-брифинга сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
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