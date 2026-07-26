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"Идеальный шторм". Вот почему Европа лишит Украину всех денег

"Идеальный шторм". Вот почему Европа лишит Украину всех денег

Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да скорее бу уже СДОХЛИ  все эти &quot;урсулы&quot;, &quot;Какикалласы&quot; и прочая срань, вместе с ЗЕЛёным ГОВНОМ!!
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
вся эта гейропейская рать ничего не решает. решает срок окончания СВО. как только заблестит кончик &quot;хвоста&quot; белого пушистого, так сразу всё закончится, - и деньги, и фобии. ибо себе дороже. много уже сделано - Европу вкрячили в обоз с кукловодами во главе. в кресла рассадили &quot;своих сукиных сынов&quot;, наднационально ориентированных (кто там с национальными интересами? - вопрос риторический, ответа на него нет), их руками и рулят. д&#39;Голли, Шрёдеры там не нужны, там нужны зайчики-попрыгайчики исполнительные... решать будет Россия и кукловоды в лице своего ЦУПа США. остальные сбоку так же, как это было 80 лет назад.
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1 м.