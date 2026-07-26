СК

Сергей Ковалев

вся эта гейропейская рать ничего не решает. решает срок окончания СВО. как только заблестит кончик "хвоста" белого пушистого, так сразу всё закончится, - и деньги, и фобии. ибо себе дороже. много уже сделано - Европу вкрячили в обоз с кукловодами во главе. в кресла рассадили "своих сукиных сынов", наднационально ориентированных (кто там с национальными интересами? - вопрос риторический, ответа на него нет), их руками и рулят. д'Голли, Шрёдеры там не нужны, там нужны зайчики-попрыгайчики исполнительные... решать будет Россия и кукловоды в лице своего ЦУПа США. остальные сбоку так же, как это было 80 лет назад.