Одним из главных козырей киевских властей в конфликте на истощение с Россией остается внешнее финансирование.
"Идеальный шторм". Вот почему Европа лишит Украину всех денег
Комментарии
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Юрий Золотарев
Да скорее бу уже СДОХЛИ все эти "урсулы", "Какикалласы" и прочая срань, вместе с ЗЕЛёным ГОВНОМ!!
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СК
Сергей Ковалев
вся эта гейропейская рать ничего не решает. решает срок окончания СВО. как только заблестит кончик "хвоста" белого пушистого, так сразу всё закончится, - и деньги, и фобии. ибо себе дороже. много уже сделано - Европу вкрячили в обоз с кукловодами во главе. в кресла рассадили "своих сукиных сынов", наднационально ориентированных (кто там с национальными интересами? - вопрос риторический, ответа на него нет), их руками и рулят. д'Голли, Шрёдеры там не нужны, там нужны зайчики-попрыгайчики исполнительные... решать будет Россия и кукловоды в лице своего ЦУПа США. остальные сбоку так же, как это было 80 лет назад.
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