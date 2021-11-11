Росгосстрах: за профсоветом по здоровью детей к дежурному педиатру чаще обращались мужчины

Росгосстрах: за профсоветом по здоровью детей к дежурному педиатру чаще обращались мужчины

Специалисты "Росгосстраха" проанализировали дистанционные обращения клиентов по телемедицине, поступившие с января по сентябрь этого года через приложение компании "Мой_Сервис Мед" и сайт https://med.

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