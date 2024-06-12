«Фонтанка»: сплав на секс-куклах в Ленобласти отменили по рекомендации полиции

Шуточный сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge отменили в Ленинградской области. Организатор и идейный вдохновитель соревнований Дмитрий Булавинов объяснил «Фонтанке», что такое решение приняли из-за позиции властей.
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