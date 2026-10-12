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Мировое обозрение

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Польша неожиданно выбила Казахстан и вошла в топ-5 поставщиков шоколада в Россию

Польша неожиданно выбила Казахстан и вошла в топ-5 поставщиков шоколада в Россию

Главное в тезисах: Смена игрока в топ-5: Польша заняла четвёртое место среди поставщиков шоколада в Россию с объёмом 27,2 миллиона долларов за январь–июль 2026 года, вытеснив Казахстан на шестую строчку.

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