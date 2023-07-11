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Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

В прошлом месяце бывший офицер разведки Соединенных Штатов Дэвид Граш заявил, что правительственные структуры обладают летательными аппаратами, не созданными руками человека.

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