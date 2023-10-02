Валлин обратился к Гассиеву

Отто Валлин выразил Мурату Гассиеву уважение и пожелал удачи в будущем. Шведский боксер Отто Валлин высказался о победе над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым и попутно обратился к нему.
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