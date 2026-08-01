Овечкина перепутали с уборщиком в Санкт-Петербурге! Ови случайно устроил сюрприз для молодоженов

«Это был незабываемый подарок».Александр Овечкин, как это и бывает каждое лето, нарасхват. Величайший снайпер современности каждый день мелькает в различных шоу, раздает интервью и в целом уделяет поддержанию активности в медиа почти все свое свободное время.
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