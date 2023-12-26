Сомнолог перечислила способы нормализовать сон в новогодние праздники

Как сообщает Daily Mirror, сомнолог Тереза Шнорбах в беседе с журналистами перечислила способы избежать сбоя в режиме сна во время новогодних праздников, чтобы впоследствии не сталкиваться с усталостью и упадком сил .
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