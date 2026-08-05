В Крыму зафиксировано снижение аварийности: ГИБДД назвала возможную причину

В Крыму в летний период отмечено уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2026 года на территории республики зарегистрировано 580 ДТП, в которых погибли 95 человек и 704 получили травмы.