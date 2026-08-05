Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

В Крыму зафиксировано снижение аварийности: ГИБДД назвала возможную причину

В Крыму зафиксировано снижение аварийности: ГИБДД назвала возможную причину

В Крыму в летний период отмечено уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев 2026 года на территории республики зарегистрировано 580 ДТП, в которых погибли 95 человек и 704 получили травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии