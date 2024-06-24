❗️ Из Севастополя на лечение в федеральные центры отправят 21 пострадавшего, 11 из них — дети Об этом сообщил заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин.
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❗️ Из Севастополя на лечение в федеральные центры отправят 21 пострадавшего, 11 из них — дети Об этом сообщил заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин.