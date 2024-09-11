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Кухня и дом

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Почему нельзя греть суп на плите несколько раз: что делать, чтобы не есть холодным

Почему нельзя греть суп на плите несколько раз: что делать, чтобы не есть холодным

﻿﻿Не все знают, что произойдет, если суп перегреть и каковы последствия. Часто хозяйки готовят обед и ужин за несколько дней вперед – учитывая темп жизни обычных женщин, мало кто может выделить время на готовку каждый день.

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