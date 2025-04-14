Военные ВС России вывели часть жителей из приграничного села Горналь

Российские солдаты вывели из села Горналь в курском приграничье основную часть жителей, армия Украины пыталась этому помешать — ВСУ умышленно били по эвакуируемым, сообщил журналистам командир 30-го мотострелкового полка с позывным Баркас.
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