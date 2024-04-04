Грушко: российская угроза существует только в европейских и американских умах

Российская угроза существует только в умах Запада, заявил RT замглавы МИД России Александр Грушко. «Дело в том, что российская угроза — она существует только в умах американских, в умах западноевропейских.
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