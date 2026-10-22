Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersРоссийское посольство во Франции проинформирует граждан РФ о районах Парижа, которых следует избегать из-за манифестаций в субботу.