Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersРоссийское посольство во Франции проинформирует граждан РФ о районах Парижа, которых следует избегать из-за манифестаций в субботу.
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