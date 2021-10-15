Он сволочь, она лгунья: Бузова и Губерниев опять публично обменялись “любезностями”

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. Коллаж Матч ТВ/YouTube Лидия ГубинаСкандальная история между спортивным комментатором “Матч ТВ” Дмитрием Губерниевым и “самой большой звездой” отечественного шоу-бизнеса Ольгой Бузовой получила второй виток.
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. Коллаж Матч ТВ/YouTube Лидия ГубинаСкандальная история между спортивным комментатором “Матч ТВ” Дмитрием Губерниевым и “самой большой звездой” отечественного шоу-бизнеса Ольгой Бузовой получила второй виток.
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