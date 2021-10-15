TVcenter.ru

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Власенко
    Протестую! История доказала - нет!«Ведется слежка, ...
  • Alex Немо
    Не, англичане все таки относятся к разряду, хоть и плохих, но все же людей...«Ведется слежка, ...
  • Ольга Власенко
    По факту - совершенно прав. Назовите её породистой англичанкой.«Ведется слежка, ...

Он сволочь, она лгунья: Бузова и Губерниев опять публично обменялись “любезностями”

Он сволочь, она лгунья: Бузова и Губерниев опять публично обменялись “любезностями”

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. Коллаж Матч ТВ/YouTube Лидия ГубинаСкандальная история между спортивным комментатором “Матч ТВ” Дмитрием Губерниевым и “самой большой звездой” отечественного шоу-бизнеса Ольгой Бузовой получила второй виток.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх