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Канчельскис назвал смешной причину ссоры игрока "Спартака" Соболева с Абаскалем

Канчельскис назвал смешной причину ссоры игрока "Спартака" Соболева с Абаскалем

Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что причина ссоры игрока московского "Спартака" Александра Соболева с наставником клуба Гильермо Абаскалем является смешной, передает Metaratings.

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