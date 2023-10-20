Канчельскис назвал смешной причину ссоры игрока "Спартака" Соболева с Абаскалем

Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что причина ссоры игрока московского "Спартака" Александра Соболева с наставником клуба Гильермо Абаскалем является смешной, передает Metaratings.
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