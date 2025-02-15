Каллас испугалась конфликта с США после слов Вэнса о Европе

Критика вице-президентом США Джей Ди Вэнсом политической обстановки в Европе звучит как провокация. Об этом заявила Верховный представитель объединения по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает телеканал Skynews.
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