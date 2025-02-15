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Свежие комментарии

  • федор
    Кусочек Кала ублюдочный! Тебе что маромойка чухонская зрение нарезать ?Глава дипломатии ...
  • федор
    Надо было этой твари скормить все его листовки , чтобы прочувствовал на очке что это такое !!!!Россиянина оштраф...
  • Андрей Можнопоимени
    За повторное тоже штраф? Странно.Россиянина оштраф...

Каллас испугалась конфликта с США после слов Вэнса о Европе

Каллас испугалась конфликта с США после слов Вэнса о Европе

Критика вице-президентом США Джей Ди Вэнсом политической обстановки в Европе звучит как провокация. Об этом заявила Верховный представитель объединения по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает телеканал Skynews.

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