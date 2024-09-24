Планируемая дата начала торгов акциями "Аренадата” - 1 октября

В связи с принятием решения о включении с 1 октября обыкновенных акций ПАО “Группа Аренадата”, в раздел “Второй уровень” Списка ценных бумаг, Московская биржа, что планируемая дата начала торгов этими бумагами - также 1 октября.
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