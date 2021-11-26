В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ проверена готовность подразделений к новому учебному году

В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ проверена готовность подразделений к новому учебному году

Командир соединения отметил, что в новом учебном году предстоит выполнить целый ряд ответственных задач, которые потребуют от каждого десантника собранности, выдержки и настойчивости.

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