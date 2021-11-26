В Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ проверена готовность подразделений к новому учебному году

Командир соединения отметил, что в новом учебном году предстоит выполнить целый ряд ответственных задач, которые потребуют от каждого десантника собранности, выдержки и настойчивости.
Популярные статьи
- В соединении морской пехоты Черноморского флота открыли памятник легендарной разведчице Герою Советского Союза Екатерине Деминой
- Главную новогоднюю ель установят на Дворцовой в начале декабря. На Манежной тем временем идет монтаж рождественской ярмарки
- Сборы с саперами 201-й военной базы РФ состоялись в Таджикистане