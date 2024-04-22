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8 устаревших гаджетов 2000-х, которыми уже почти никто не пользуется

8 устаревших гаджетов 2000-х, которыми уже почти никто не пользуется

Технический прогресс в последние десятилетия шагает семимильными шагами, и некоторые гаджеты, которые казались нам модными и просто незаменимыми в 2000-е годы, сейчас уже практически стали историей и легко заменяются универсальной парой из ноутбука и смартфона.

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