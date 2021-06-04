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Флойд Мейвезер подготовит Тайрона Вудли к бою против Джейка Пола

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер поможет бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли в подготовкке поединка против блогера Джейка Пола.

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