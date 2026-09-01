Экс-глава омского облсуда Петр Трапезников (на фото) назначен полпредом губернатора Хоценко. Вторым полпредом стал Естай Джангунаков, который ранее руководил омской Росгвардией.
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