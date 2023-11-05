Генерал Ганзер: многих в ФРГ поразило признание Залужного о тупике ВСУ

Global Look Press/Sgt. 1st Class Zach Sheely/Keystone Press Agency Жители Германии были поражены заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинские Вооруженные силы зашли в тупик в плане продвижения на спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии