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Залевский: Польша намерена разместить ядерное оружие на своей территории

Залевский: Польша намерена разместить ядерное оружие на своей территории

Польша официально подала заявку на участие в программе НАТО Nuclear sharing, которая предполагает размещение на территории страны ядерного оружия, и не отзывала его, заявил Замминистра национальной обороны республики Павел Залевский: По его словам, окончательного решения по поводу размещения ядерного оружия на территории республики будут принимать американцы.

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С С
Вот с поляндии и начнется исторический загиб гейропы. Ждем-с.
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