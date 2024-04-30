Залевский: Польша намерена разместить ядерное оружие на своей территории

Польша официально подала заявку на участие в программе НАТО Nuclear sharing, которая предполагает размещение на территории страны ядерного оружия, и не отзывала его, заявил Замминистра национальной обороны республики Павел Залевский: По его словам, окончательного решения по поводу размещения ядерного оружия на территории республики будут принимать американцы.