Экономист Наталья Зубаревич высказалась о перспективах развития Новосибирской области

Главным драйвером развития региона профессор МГУ считает хорошую школу высшего образования.Доктор экономических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич высказалась о перспективах развития Новосибирской области.
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