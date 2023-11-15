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Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он забил в лиге впервые с ноября прошлого года

Чинахов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он забил в лиге впервые с ноября прошлого года

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:5).  В прошлый раз 22-летний россиянин забивал в НХЛ в ноябре прошлого года.

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