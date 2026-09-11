Станислав Садал...
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Станислав Садальский

14 153 подписчика

Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу.

Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу.

В моих архивах попалось старое  письмо иноагента Андрея Караулова[орфография и пунктуация сохранены]Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу.

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