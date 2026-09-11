В моих архивах попалось старое письмо иноагента Андрея Караулова[орфография и пунктуация сохранены]Дорогой Владимир Владимирович, пишу не Начальнику, а другу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Много лет назад, ...
- Дорогой Владимир ...
- Чем же хорош Миха...
Другое время ,и опять без президента никуда.Любим начальство.