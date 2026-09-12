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Царьград

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В Краснодаре 13 ресторанов приготовят борщ на фестивале

В Краснодаре 13 ресторанов приготовят борщ на фестивале

С 13 по 27 сентября в Краснодаре состоится гастрономический фестиваль «Родина борща». Участниками проекта станут 13 ресторанов и ресторанных концепций города.

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