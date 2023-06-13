Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Ростовской области

Два человека погибли в ДТП на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь в Ростовской1 области, сообщили 13 июня в пресс-службе регионального ГИБДД.
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