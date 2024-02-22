46-я флотилия ВМС НОАК отправилась в Аденский залив для конвоирования судов

Гуанчжоу, 21 февраля /Синьхуа/ -- 46-я по счету флотилия ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ отправилась в среду из порта города Чжаньцзян провинции Гуандун /Южный Китай/ в Аденский залив и территориальные воды Сомали для сопровождения гражданских судов, сменив в этой миссии 45-ю по счету флотилию ВМС НОАК.