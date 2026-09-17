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ФедералПресс

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Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в «смягченный вариант» нацистской Германии

Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в «смягченный вариант» нацистской Германии

ЛОНДОН, 17 сентября, ФедералПресс. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой в адрес киевского главаря.

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