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62ИНФО | Новости Рязани

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Мужчина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани

Мужчина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани

Авария случилась в субботу, 18 мая, в 13:37 напротив дома №21. Предварительно, столкнулись «Хёндэ» под управлением 28-летнего мужчины и «Форд», за рулём которого был 39-лелтний рязанец, а также «Киа» под управлением 42-летнего водителя.

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