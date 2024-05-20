Мужчина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Рязани

Авария случилась в субботу, 18 мая, в 13:37 напротив дома №21. Предварительно, столкнулись «Хёндэ» под управлением 28-летнего мужчины и «Форд», за рулём которого был 39-лелтний рязанец, а также «Киа» под управлением 42-летнего водителя.