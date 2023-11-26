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Добрый Мир

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22K прочитали Глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар давно перестал церемониться с западными политиками, когда те пытаются давить на его страну.

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