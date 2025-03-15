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Царьград

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"Нашептали": Сбитая Буйновым воспитатель не захотела впустить певца в палату - даже врачи не смогли уговорить

"Нашептали": Сбитая Буйновым воспитатель не захотела впустить певца в палату - даже врачи не смогли уговорить

Сбитая певцом Александром Буйновым воспитатель не захотела впустить артиста в больничную палату, когда он пришёл к ней с извинениями.

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