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Царьград

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В Госдуме рассказали, какой бесплатный соцпакет положен ветеранам СВО

В Госдуме рассказали, какой бесплатный соцпакет положен ветеранам СВО

Ветераны СВО могут получить соцпакет, в него входят лекарства, путёвки и другие льготы.Ветераны боевых действий вправе бесплатно получить набор социальных услуг (НСУ), сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

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