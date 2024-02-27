Белые и целые: 10 неочевидных, но полезных привычек для зубов

Чистить зубы дважды в день — базовое правило, которым, тем не менее, многие пренебрегают. А потом удивляются у стоматолога: как так, хожу каждый год, и каждый раз то кариес, то десна, то пора ставить имплант.
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