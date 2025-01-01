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Дрон атаковал Нацбанк Украины: пожар и перевод сотрудников на удалёнку — подробности (ФОТО)

Дрон атаковал Нацбанк Украины: пожар и перевод сотрудников на удалёнку — подробности (ФОТО)

Дрон атаковал Нацбанк Украины: пожар и перевод сотрудников на удалёнку. «На улице Институтской горела крыша здания Национального банка, в котором находится Совет НБУ и некоторые подразделения Нацбанка… На месте ещё работают спасательные службы и очень сильно воняет гарью», — пишут украинские СМИ.

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