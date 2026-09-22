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Газета.ру

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Экономист Балынин: взнос на больничный обойдется самозанятому в 1344 руб. в месяц

Экономист Балынин: взнос на больничный обойдется самозанятому в 1344 руб. в месяц

Самозанятые в 2026 году могут добровольно застраховаться на случай болезни или травмы. В зависимости от выбранного размера выплаты ежемесячный взнос составит 1344 или 1920 рублей.

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