Россия укрепляет позиции в химической отрасли, сообщает Мишустин

Российские разработки в сфере химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с их профессиональным праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии