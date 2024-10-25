Французский телеканал: армия РФ вернула около половины захваченной ВСУ территории в Курской области Украинские войска вторглись в приграничный российский регион 6 августа.
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Французский телеканал: армия РФ вернула около половины захваченной ВСУ территории в Курской области Украинские войска вторглись в приграничный российский регион 6 августа.
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