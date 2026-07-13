Великоросс Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2026" в Екатеринбурге, которая традиционно должна была стать площадкой для укрепления экономических связей, на этот раз превратилась в арену для демонстрации глубокого политического охлаждения.
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