Бывший глава администрации муниципального образования «Каргопольское» Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации муниципального образования «Каргопольское» Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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