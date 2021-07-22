Бывший глава администрации муниципального образования «Каргопольское» Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации муниципального образования «Каргопольское» Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.