Выпущен геймплейный трейлер Wuthering Waves, игры в сеттинге фэнтези и научной фант...

Выпущен геймплейный трейлер Wuthering Waves, игры в сеттинге фэнтези и научной фантастики c героиней КантареллойСоздатели Wuthering Waves опубликовали новый трейлер с демонстрацией Кантареллы, нового игрового персонажа из грядущего обновления 2.
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